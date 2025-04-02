Более 3600 срочников призовут весной в армию из Челябинской области

Новобранцев не будут посылать в зону спецоперации

Первого апреля в России стартовал весенний призыв. Кто подлежит ему и в каких войсках будут служить южноуральцы, во время брифинга в «АиФ-Челябинск» рассказали представители Военного комиссариата Челябинской области.

Весенний призыв в России продлится с 1 апреля до 15 июля. Первых срочников в армию начнут отправлять уже на следующей неделе — 10 апреля.

«Этой весной мы планируем призвать и направить для прохождения военной службы немногим более 3600 человек. Срок военной службы по призыву не изменился и составит 12 месяцев. Для участия в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. После окончания службы все будут уволены своевременно и направлены по домам», — рассказал военный комиссар Челябинской области полковник Андрей Максуров.

Большая часть призывников будут служить в Центральном, Московском и Восточном военных округах, а 5% призывников отправят на флот. Также срочники из Челябинской области попадут в Президентский полк и на границу.

Примерно каждого третьего срочника сначала направят в учебные соединения и воинские части, где можно освоить современную военную технику и получить военно-учетную специальность, и только потом — в войска.

Молодые ученые смогут попасть в научные роты: это весной им выделят более 10 мест. Также южноуральцев направят служить в научно-производственные подразделения, которые занимаются внедрением прорывных технологий, а перспективных спортсменов — в спортивные роты. Требования к кандидатам для комплектования таких подразделений можно найти на сайте Министерства обороны РФ.

«Призыву подлежат мужчины от 18 до 30 лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять и не пребывающие в запасе. Основания для освобождения или отсрочки от призыва на военную службу определены статьями 23 и 24 Федерального закона „О воинской обязанности и военной службе“. Познакомиться с законом можно в открытом доступе или в военном комиссариате по месту жительства», — говорит начальник отдела призыва военного комиссариата Челябинской области, полковник Сергей Варламов.

После вызова в призывную комиссию призывник пройдет медицинское освидетельствование и получит итоговое медицинское заключение — годен он к службе или же нет.

«Особенностью предстоящей призывной кампании является рассылка повесток в электронном виде. От бумажных повесток мы тоже не отказались. Они по-прежнему юридически значимы и будут доводиться лично призывникам под расписку и рассылаться заказными письмами с уведомлением по месту жительства и пребывания призывника», — добавляет Андрей Максуров.

Первого апреля также начала работу прямая линия Военного комиссариата Челябинской области по вопросам призыва. Задавать вопросы можно по телефонам: (351) 266-60-47, 266-60-25 и 266-09-61 с 9:00 до 16:00 в будни. В субботу и воскресенье прямая линия не работает.