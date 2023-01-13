Более 3500 человек стоят на учете по алкоголизму в Челябинской области

Медики дали советы по праздничному застолью

На начало 2023 года более 3500 южноуральцев состоят на учете по алкоголизму. Но зависимых от спиртного гораздо больше. В канун старого Нового года челябинские врачи напомнили землякам об опасности алкоголя.

«Во время застолья придерживайтесь такого правила: если хочется выпить, выйдите из-за стола трезвым. Лучше всего не пить вообще, так как любая доза алкоголя несет опасность организму. Естественно, чем меньше выпито алкоголя и реже поднимаются тосты, тем меньше опасности. Помните, что главная цель застолья — это общение с родными и близкими»,

— говорит внештатный психиатр-нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский.

Если вы все-таки выпиваете, то старайтесь не употреблять крепкий алкоголь — отдавайте предпочтение слабоалкогольным напиткам. Не пейте спиртное на голодный желудок — это приводит к более быстрому опьянению. Не устраивайте «алкогольный марафон». И обязательно двигайтесь, делайте паузы во время застолья.

Утром после застолья примите контрастный душ, позавтракайте, выпейте горячий травяной чай с лимоном — это поможет быстрее нормализовать самочувствие.

Не забывайте, что алкоголь разрушает сердце.

«Алкоголь — сильнейший клеточный яд, он повреждает клетки сердечной мышцы и повышает давление. Даже при однократном приеме его действие продолжается несколько дней»,

— предупреждает главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.