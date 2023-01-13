«Во время застолья придерживайтесь такого правила: если хочется выпить, выйдите из-за стола трезвым. Лучше всего не пить вообще, так как любая доза алкоголя несет опасность организму. Естественно, чем меньше выпито алкоголя и реже поднимаются тосты, тем меньше опасности. Помните, что главная цель застолья — это общение с родными и близкими», — говорит внештатный психиатр-нарколог Минздрава Челябинской области Борис Изаровский.
Если вы все-таки выпиваете, то старайтесь не употреблять крепкий алкоголь — отдавайте предпочтение слабоалкогольным напиткам. Не пейте спиртное на голодный желудок — это приводит к более быстрому опьянению. Не устраивайте «алкогольный марафон». И обязательно двигайтесь, делайте паузы во время застолья.
Утром после застолья примите контрастный душ, позавтракайте, выпейте горячий травяной чай с лимоном — это поможет быстрее нормализовать самочувствие.
Не забывайте, что алкоголь разрушает сердце.
«Алкоголь — сильнейший клеточный яд, он повреждает клетки сердечной мышцы и повышает давление. Даже при однократном приеме его действие продолжается несколько дней», — предупреждает главный кардиолог Минздрава Челябинской области Сергей Черепенин.
Также спиртные напитки могут привести к острому панкреатиту. При длительном употреблении спиртного из-за его токсического воздействия секрет поджелудочной загустевает, и сгустки могут закупоривать протоки — тогда развивается уже хронический панкреатит.
Ранее сосудистый хирург Сергей Тимофеенко предупредил о вреде алкоголя в новогодние праздники, а нарколог Андрей Бояков рассказал, почему спиртными напитками нельзя лечить простуду и грипп.
Как в Челябинске снять тягу к спиртному за четыре месяца и бесплатно, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».