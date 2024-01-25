Более 350 человек разбились на Южном Урале в «пьяных» ДТП в 2023 году

В Челябинской области стартовала акция «Будь трезвым в пути»

В четверг, 25 января, Госавтоинспекция Челябинской области дала старт ежегодной профилактической акции для водителей «Будь трезвым в пути!». Акция направлена на повышение правосознания всех участников дорожного движения.

Присоединиться к ней могут все желающие: достаточно разместить на своих страницах в соцсетях селфи и фотографии себя и своих близких за рулем автомобиля с хештегами #БудьТрезвымВпути2024 или #ВыбирайТрезвыйПуть2024.

По данным ГИБДД, в 2023 году в регионе произошло 259 «пьяных» ДТП, в которых 75 человек погибли и 282 получили травмы. К ответственности привлечено более 17 тысяч человек, которые сели за руль нетрезвыми.

«К административной ответственности привлечено 15 тысяч 150 водителей, которых задержали пьяными впервые, 2 355 человек за повторное вождение в состоянии опьянения привлечены к уголовной ответственности», — рассказали в ведомстве.

У водителя в состоянии опьянения нарушаются функции внимания и координации движения, увеличивается время реакций: требуется больше времени для оценки дорожной обстановки и выполнения необходимых действий. Употребление 100 граммов водки увеличивает вероятность дорожно-транспортного происшествия в 2—3 раза, 200 граммов — в 15 раз.