Более 35 км дорог, ведущих к больницам, отремонтируют в Челябинской области в 2024 году

Обратят внимание на подъезды к крупным медцентрам и сельским ФАПам

В этом году в Челябинской области запланированы реконструкция и ремонт дорог, которые ведут к медицинским учреждениям. В региональном Миндортрансе назвали участки, которые планируют обновить.

В Троицком районе благодаря реконструкции автодороги Нижняя Санарка — Скалистый местным жителям будет удобнее добираться до амбулатории в селе Нижняя Санарка и ФАПа в поселке Скалистом. Капитально отремонтируют автодорогу Балканы — Нагайбакский — Фершампенуаз, ведущую к ФАПу в поселке Курганном.

Благодаря капремонту участка дороги Уйское — Белово — Токмасский — автодорога Чебаркуль — Уйское — Сурменевский — Магнитогорск можно будет безопасно доезжать до районной больницы в селе Уйском. Более комфортными станут поездки до чебаркульской районной больницы в деревне Камбулат и амбулатории в селе Сугояк благодаря ремонту дорог Сугояк — Кирды и Травники — Камбулат — Маскайка.

Запланирован и ремонт дороги Новокаолиновый — Кизилчилик — Песчанка, который обеспечит комфортный проезд к районным больницам в Песчанке и Кизилчилике.

«Для двух крупнейших агломераций региона — Челябинской и Магнитогорской — доступность медучреждений тоже остается актуальной. В этом году в Челябинске реконструируют улицу Гранитную от Копейского шоссе до улицы Дзержинского, которая ведет к Челябинскому областному противотуберкулезному диспансеру. Поликлиника № 8 станет доступнее после капремонта, который пройдет на проспекте Ленина от улицы Героев Танкограда до улицы Линейной», — рассказали в Миндоре.

В Магнитогорске отремонтируют дорогу на проспекте Карла Маркса на участке от улицы Сталеваров до Завенягина, которая ведет сразу к трем медучреждениям: городской поликлинике № 2, частному медцентру и Магнитогорской станции переливания крови. На участке также предусмотрено благоустройство парковочных карманов, установка дорожных знаков и нанесение разметки.

Обновят в городе металлургов также подъезды к медсанчасти ММК, поликлинике № 16, медцентру «Новомед» и детской стоматологической поликлинике.

Всего в регионе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят более 180 километров дорог. Общая площадь покрытия асфальтобетоном превысит 1,3 миллиона квадратных метров. На эти работы направят 4,3 миллиарда рублей.