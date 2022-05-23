Обязательный ОГЭ по математике напишут более 32 тысяч школьников Челябинской области

Необходимое для получения аттестата тестирование пройдет 23 и 24 мая

«Участники экзамена по математике, написавшие работу 23 мая, смогут узнать результаты в своих образовательных организациях не позднее 6 июня»,

— сообщили в пресс-службе Минобра Челябинской области.

Девятиклассники Челябинской области сегодня напишут экзамен по математике. Обязательный для получения аттестата предмет в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) будут сдавать более 32 тысяч выпускников. Тестирование пройдет в два дня — 23 и 24 мая.Экзаменационная работа по математике содержит 25 заданий и состоит из двух частей. В первой — 19 заданий с кратким ответом, во второй — 6 заданий с развернутым ответом.Продолжительность ОГЭ по математике составляет 3 часа 55 минут. Для участников с ОВЗ на написание время увеличивается на полтора часа. Школьникам разрешено пользоваться линейкой и выданными справочными материалами.

В Челябинской области первый день ОГЭ прошел 19 мая. Девятиклассники писали экзамены по иностранным языкам. Все прошло, как отметили в региональном Минобре, без проблем и серьезных нарушений. Узнать результаты школьники смогут не позднее 30 и 31 мая.