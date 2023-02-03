Более 300 жителей Челябинской области подали заявки на донорство костного мозга по почте

И уже сдали свой биоматериал

Почта России продолжает собирать биообразцы россиян, которые хотят стать донорами костного мозга. По стране обработано 17 тысяч заявок, и 321 из них — из Челябинской области, сообщает пресс-служба управления Федеральной почтовой службы по Челябинской области.

Совместный проект почтовиков с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года.

«Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно. Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны»,

— говорит генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.

Среди людей, которые направили биоматериал по почте, 77% женщин и 23% мужчин. Их средний возраст — 33 года.

Чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, самостоятельно возьмет мазки с внутренней стороны щек и отправит биообразцы в Казань.