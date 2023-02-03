Совместный проект почтовиков с Национальным регистром доноров костного мозга имени Васи Перевощикова (Национальным РДКМ) и Русфондом был запущен в июле 2021 года.
«Генетическое разнообразие донорской базы позволит помочь пациентам, для которых раньше подобрать донора было невозможно. Поэтому так важно, чтобы донорство костного мозга стало нормой для каждого жителя страны», — говорит генеральный директор Национального РДКМ Анна Андрюшкина.
Среди людей, которые направили биоматериал по почте, 77% женщин и 23% мужчин. Их средний возраст — 33 года.
Чтобы стать потенциальным донором, нужно оставить заявку на сайте rdkm.ru. После этого доброволец получает по почте набор со специальными палочками, самостоятельно возьмет мазки с внутренней стороны щек и отправит биообразцы в Казань.
Специалисты Казанского (Приволжского) федерального университета определят генотип человека и передадут эти данные в информационную систему Национального РДКМ. Пересылка конвертов с палочками и биоматериалом и типирование бесплатны для добровольцев.
Ранее челябинка Кристина Кочуковская рассказала ИА «Первое областное», как стала донором костного мозга и почему помогла своему генетическому двойнику.