Более 300 участников собрал в Челябинской области юбилейный медиафест

Открыл фестиваль губернатор Алексей Текслер

Москва, Новосибирск, Курган, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, а также Казахстан и Дагестан — такова география XXV Медиафестиваля Челябинской области, который в этом году проходит под слоганом «Южный Урал. Родные» и собрал более 300 участников, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Открыл юбилейный фестиваль губернатор Алексей Текслер, который пожелал участникам плодотворной работы. Он также обратил внимание на новое название фестиваля.

«Наш 25-й фестиваль с новым названием „Южный Урал. Родные“. С одной стороны, это отсылка к Году семьи, которым 2024 год объявлен по решению президента. И действительно, мы все, весь Южный Урал, вся наша Челябинская область, — мы одна большая семья. Но при этом мы в таком тесном кругу собираемся уже не первый раз и не только на фестивале. Вместе с вами проводим время в поездках по региону, встречаемся на пресс-конференциях. Вы все, все наши журналисты стали родными, и я этим горжусь и очень рад, что у нас вот такие с вами теплые отношения. Считаю, что это правильно, это здорово», — приветствовал глава региона участников.

Он напомнил, что за все время существования фестиваль не проводился лишь однажды — в 2020 году, из-за ковида, и выразил уверенность, что такого больше не повторится.

Также Алексей Текслер отметил важность коммуникации — как в жизни, так и работе журналистов.

«Общение, общение, еще раз общение на благо развития нашего региона. Развиваться, двигаться вперед. Собственно, основная задача фестиваля именно в этом. Ну и в целом надо сказать, что через общение мы много постигаем интересного. Я желаю всем нам двигаться вперед, получить массу удовольствия от общения с друг другом», — сказал губернатор.

Лучшим региональным медиафорумом назвал челябинский фестиваль зампред Союза журналистов России Алексей Вишневецкий.

«Очень люблю тоже сюда приезжать. Масса знакомых лиц. Приятно опять пообщаться, поболтать, вспомнить что-то», — сказал он, в частности.