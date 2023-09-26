Более 300 тысяч жителей Челябинской области привились от гриппа с начала сезона

Каждый третий из них — ребенок

В Челябинской области менее чем за месяц от гриппа привились 318 тысяч человек. Более 96 тысяч вакцинированных — дети. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Осенний период с сентября по ноябрь — самое подходящее время для вакцинации против гриппа, так как до сезонного подъема заболеваемости успеет сформироваться иммунитет. По данным лабораторных исследований, в настоящее время заболеваемость ОРВИ обусловлена, в основном, циркуляцией возбудителей парагриппа, риновирусной и аденовирусной инфекций»,— уточнили в ведомстве.

Бесплатно поставить прививку от гриппа могут дети в возрасте с 6 месяцев; работники медицинских, образовательных, коммунальных организаций; сотрудники транспортных компаний; лица, подлежащие призыву на военную службу; студенты; беременные женщины; лица старше 60 лет и лица с хроническими заболеваниями.

17 августа в Челябинскую область поступила первая партия вакцины от гриппа, состоящая из почти 180 тысяч доз. Вакцинировать южноуральцев начали с конца лета. Всего в этом году в регионе планируется привить около двух миллионов человек.