Более 300 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях 9 мая в Челябинске

В том числе в строй Бессмертного полка встали около 200 тысяч горожан

В праздничную афишу 80-летия Великой Победы было включено 97 мероприятий, в том числе около двух десятков состоялись непосредственно 9 мая, в них приняли участие более 300 тысяч человек, сообщил на аппаратном совещании в мэрии вице-мэр по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В день 9 мая состоялось 23 мероприятия, которые посетило 306 тысяч 500 человек. Наиболее массовыми мероприятиями стали парад, который проходил на площади Революции (здесь общее количество зрителей составило 15 тысяч), затем мероприятия на пешеходной части улицы Кирова: телемост с новыми территориями в Донбассе и реконструкция отправки Уральского добровольческого корпуса — число зрителей составило 12 тысяч человек», — рассказал Сергей Авдеев.

Праздничный концерт на площадке у Торгового центра, в котором принимали участие симфонический оркестр Челябинской области, артисты Мариинского театра и Юлия Чичерина, посетили около 15 тысяч зрителей; около 10 тысяч — собрала праздничная программа на Театральной площади города и 3D-шоу на фасаде Театра драмы.

Ну и беспрецедентным по массовости стало шествие Бессмертного полка — в нем приняли участие более 200 тысяч человек, которые пронесли портреты своих героев от ЮУрГУ до площади Революции, а многие дошли до Вечного огня.

В мэрии отметили, что в целом День Победы в Челябинске прошел без происшествий, единственным недоразумением стала задержка фейерверка.

«К сожалению, в условиях повышенных мер безопасности подрядчик по запуску фейерверка не смог выполнить условия контракта или давать техническое задание по запуску салюта. До последнего мы пытались ситуацию исправить, к сожалению, это не удалось. Вот в настоящий момент у нас контракт расторгнут, подрядчик заплатит штраф», — сказал Сергей Авдеев.

Глава города Алексей Лошкин поблагодарил коллег, правоохранителей и волонтеров за достойную организацию праздника, а относительно салюта заявил, что будут сделаны выводы, а в будущем на такие случаи будут предусмотрены альтернативы.

Напомним, журналисты ИА «Первое областное» 9 мая работали на всех праздничных площадках, поэтому сегодня у наших читателей есть возможность еще раз окунуться в атмосферу и вновь пережить юбилей Великой Победы.