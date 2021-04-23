Более 300 сотрудников магнитогорской администрации вышли на субботник

Сквер Трех поколений очистили перед реконструкцией

Сегодня, 23 апреля, в Манитогорске прошел день чистоты. Глава города Сергей Бердников, а также председатель городского собрания депутатов Александр Морозов приняли участие в традиционном субботнике на территории сквера Трех поколений.

В уборке приняли участие сотрудники администрации города, депутатский корпус и их помощники, а также участники боевых действий в Афганистане.

«Многие заметили, что мы не особенно призывали горожан к субботникам на общественных территориях, ведь там убирают люди, которые должны этим заниматься по роду своей деятельности. А вот следить за территорией внутриквартальной, придомовой — дело самих жителей. Ведь сколько мусора там собирается в зимний период. Это неприятно, и если мы позволяем себе мусорить, то надо выходить и убираться», — отметил Сергей Бердников.

Сквер Трех поколений — одна из четырех территорий, что выбрали жители в ходе сбора предложений по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Сквер находится в центре жилой застройки и очень востребован среди жителей разных возрастов. Специалистами архитектуры уже разработан подробный дизайн-проект.

Завтра, 24 апреля, члены городской общественной палаты выйдут на субботник на территорию социально-реабилитационного центра для детей и подростков и в экопарк.