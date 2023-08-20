Более 300 многоквартирных домов отремонтировали в Челябинской области с начала 2023 года

Южный Урал вошел в топ-10 регионов по количеству домов с завершенным капремонтом

С начала 2023 года в Челябинской области капитально отремонтировали 308 многоквартирных домов. Регион вошел в топ-10 по количеству домов, где завершен капремонт, сообщили в пресс-службе Фонда развития территорий.

«С начала года в России проведен капремонт порядка 12,2 тысячи жилых зданий, в которых проживают более 1,8 миллиона человек. Подрядчики выполнили более 37,3 тысячи работ»,— рассказали в фонде.

Первое место по количеству отремонтированных домов заняла Московская область — там ремонт завершили в 1840 домах. Второе место у Москвы — там отремонтировали 1067 дома. На третьем месте расположился Краснодарский край с 583 отремонтированными домами. Челябинская область заняла восьмое место, обогнав Свердловскую и Тюменскую области — там отремонтировали 293 и 274 дома соответственно.

Напомним, капитальный ремонт включает обновление инженерных коммуникаций, крыш, фасадов, лифтового оборудования и других элементов.