Более 300 домашних питомцев выехали за границу из Челябинской области в 2023 году

Чаще всего животных вывозят отдыхать в Грузию, Абхазию и Турцию

Россельхознадзор подсчитал, сколько животных из Челябинской области выехали за границу в течение 2023 года. Набралось 308 питомцев: 178 собак и 130 кошек.

Чаще всего животных вывозили в Грузию (13%), Абхазию и Турцию (по 11%), в Израиль (9%), Германию, США и Сербию (по 6%), а также в Таиланд (5%), Черногорию (4%), Мексику (3%) и на Кипр (2%).

Кроме того, животных отправляли в Данию, Мальту, Аргентину, Швецию, Венгрию, ОАЭ, Бразилию, Индию, Болгарию, Францию, Англию, Грецию, Нидерланды, Словакию, Польшу, Ирландию, Вьетнам, Чехию, Тунис, Литву, Кубу, Китай и Египет.

Чтобы вывезти животное за границу, хозяин должен оформить питомцу ветеринарный паспорт, где стоят отметки о прививке против бешенства и обработке против гельминтов, а после этого получить сертификат на вывоз в Россельхознадзоре.

Также для путешествия с животными за границу необходимо знать правила перевозки животных, которые действуют в конкретной стране. Их можно найти на официальном сайте Россельхознадзора.