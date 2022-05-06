Более 330 челябинцев претендуют на победу в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Студенты получат гранты до 1,5 миллиона рублей для реализации некоммерческих проектов

Заявки на участие в новом сезоне конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» подали более 330 челябинцев. Они смогут стать частью кадрового потенциала туристской отрасли РФ, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.



«Мастера гостеприимства» — конкурс для талантливых и инициативных специалистов индустрии гостеприимства, направленный на создание благоприятных условий их развития, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сфере туризма, а также кадровое обеспечение отрасли. В ходе конкурса оцениваются знания, компетенции и авторские проекты участников. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России.

«Мы получили более 36 тысяч заявок, что на 7 тысяч больше, чем в прошлом году. Это еще раз говорит о желании россиян развивать внутренний туризм, подтверждает большой интерес к конкурсу как представителей индустрии гостеприимства, так и тех, кто делает первые шаги в этом направлении», — рассказал гендиректор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Также он отметил, что в этом году в направлении «Стартапы и прорывные идеи» заявки на участие могли подать иностранцы. Регистрацию прошли жители 29 государств.

Челябинская область обладает огромным туристическим потенциалом. Это не только промышленный край, но и место, где можно интересно и разнообразно отдохнуть.

«Внутри региона туризм мы воспринимаем как отрасль экономики и одно из перспективных направлений социально-экономического развития. Мы видим интерес местных и федеральных инвесторов к гостиничной индустрии Южного Урала, стараемся его поддерживать и создавать максимально комфортные условия для работы. Поэтому нам важно активно участвовать в наиболее ярких и масштабных отраслевых мероприятиях», — прокомментировал заместитель губернатора Челябинской области Егор Ковальчук.

Полуфиналист второго сезона конкурса Екатерина Ударцева рассказала о том, как проект может изменить жизнь.

«Благодаря проекту я четко сформулировала траекторию личного развития, отбросила все сомнения и вопросы, на правильном ли я пути и смогу ли достичь желаемых результатов. Конкурс дал мне опору, которая помогла за прошедший год добиться запланированных целей. Участникам нового сезона я желаю уверенности. Друзья, у вас все получится! И даже если вы не выиграете, поверьте, вы получите намного больше», — поделилась посол гостеприимства Челябинской области Екатерина Ударцева.

В новом сезоне мастера будут пробовать свои силы в четырех направлениях: «Менеджеры индустрии гостеприимства» — для профессионалов отрасли туризма, «Стартапы и прорывные идеи в туризме» — для талантливых специалистов с идеей туристических стартапов, «Развитие территорий» — для перспективных кадров с предложениями по развитию туризма в регионах России, «Будущее туризма» — для студентов с социально ориентированным проектом.

В зависимости от направлений победители смогут получить гранты на образование или повышение квалификации своих сотрудников, поддержку в реализации бизнес-проектов от партнеров, предложения по трудоустройству, возможность стать участниками программы наставничества, бонусы и подарки от партнеров конкурса. Студенты получат гранты до 1,5 миллиона рублей для реализации некоммерческих проектов и возможность пройти профильные стажировки.