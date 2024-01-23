Более 30 домов останутся без воды в Ленинском районе Челябинска 23, 26 и 30 января

Публикуем список адресов, попадающих под отключение

Сегодня, 23 января, а также 26 и 30 января в микрорайоне «Порт» в Ленинском районе Челябинска будут проводить работы по переврезке на новые участки водоводов. В связи с этим в более чем 30 многоквартирных домах, а также детских садах и школе не будет ни горячей, ни холодной воды с 9 часов утра до 8 часов вечера. В мэрии рассказали, какие адреса попадают под отключение.

В указанные дни воды не будет в домах, расположенных по адресам:

улица Пограничная, 19, 19а (д/с № 463), 21 (школа № 99), 23, 23а (д/с № 474), 24а, 25, 26, 26а, 30, 30а, 32, 32а, 34;

улица Харлова, 9, 9а, 11, 13, 1За (д/с № 460), 15;

улица Шота Руставели, 26, 28, 28а, 30, 30а, 32, 32а;

улица Тухачевского, 8, 8а, 10а, 12, 13, 13а, 13б, 16, 17, 19.

В школы и детские сады организуют подвоз воды. Водоматы переведут в бесплатный режим.