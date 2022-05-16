Более 30 домов на северо‑западе Челябинска остались без горячей воды с 16 мая

В городе стартовали гидравлические испытания локальных котельных

С сегодняшнего дня, 16 мая, в Челябинске начинаются отключения горячей воды. Сначала испытывать будут локальные котельные. В связи с этим горячего водоснабжения на протяжении двух недель не будет в более чем тридцати многоквартирных домах на северо-западе.

Уже сегодня горячую воду отключат по следующим адресам:

ул. Бр. Кашириных, № 66, 68, 68а, 72, 72а, 74, 76, 78, 78а;

ул. Двинская, № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23;

ул. Чайковского, № 54б, 56а, 58;

ул. Игнатия Вандышева, № 4, 6, 6а;

ул. Молодогвардейцев, № 39в, 41в;

ул. Художника Русакова, № 2, 3, 4, 5, 5б, 7, 7б.

Первый этап опрессовки в Челябинске пройдет с 24 мая по 7 июня. Под отключение горячей воды попадут 1197 жилых домов во всех районах города, а также 66 детских садов, 61 учебное и 24 лечебных учреждения. Узнать, есть ли в списке ваш дом, можно на сайте городской администрации.