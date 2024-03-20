Более трех тысяч семей на Южном Урале получают ежемесячную выплату из маткапитала

Это пособие можно получать одновременно с единым

Более 3,3 тысячи семей на Южном Урале получают ежемесячную выплату из средств материнского капитала. Данную меру поддержки можно оформить на ребенка до 3 лет в дополнение к единому пособию вне зависимости от очередности его рождения или одновременно на несколько детей этого возраста, сообщает пресс-служба Отделения СФР Челябинской области.

Выплата назначается семьям со среднедушевым доходом ниже двукратного размера прожиточного минимума на душу населения. В Челябинской области это — 28 558 рублей на человека в месяц без дополнительных требований к трудовой занятости или имуществу родителей.

Размер ежемесячной выплаты равен одному прожиточному минимуму на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. Для жителей Челябинской области в 2024 году это 14 706 рублей.

«С этого года увеличен период, в течение которого можно обратиться за выплатой и получить деньги за все время с месяца рождения ребенка. Если заявление о получении ежемесячной выплаты подано не позднее шести месяцев с месяца рождения ребенка, ежемесячная выплата осуществляется с месяца его рождения. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется с месяца обращения за ее назначением», — пояснил исполняющий обязанности управляющего Отделением СФР по Челябинской области Владимир Шаронов.

Подать заявление на получение ежемесячной выплаты можно на портале госуслуг, в МФЦ или клиентской службе СФР. На каждого ребенка заявление подается отдельно.

Выплата назначается на 12 месяцев. Повторное заявление на получение ежемесячной выплаты может быть подано в последний месяц периода, на который она назначена.

Напоминаем, в Челябинской области установлен единый день выплаты из средств материнского капитала. Это 5‑е число каждого месяца. Деньги приходят за предыдущий месяц. Если это число выпадает на выходной или праздник, деньги придут в день накануне.