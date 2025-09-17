Более 3 тысяч южноуральцев проголосовали за подключение сел к интернету

Какие населенные пункты лидируют

Жители Челябинской области голосуют за села с населением до 1000 человек, в которых в 2026 году появится мобильный интернет. На сегодняшний день, 17 сентября, свои голоса отдали свыше трех тысяч южноуральцев. И уже образовался топ‑3 населенных пунктов, которые набрали наибольшее количество голосов, сообщили в пресс-службе Минцифры Челябинской области.

В числе лидеров — поселок Климовка Чесменского округа, набравший более 400 голосов. На втором месте — деревня Вандышевка Уйского округа, на третьем — деревня Новая Соболева Аргаяшского округа.

Голосование продлится до 9 ноября. Южноуральцы могут отдать свой голос на портале «Госуслуги» или отправить письмо по почте в Минцифры России. Проголосовать можно только за населенный пункт в том регионе, где человек зарегистрирован.

Села-победители подключат к мобильному интернету в рамках программы «Устранение цифрового неравенства».