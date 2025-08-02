Более 3 млн рублей собрали участники благотворительного забега в Челябинске

Деньги пойдут на лечение тяжелобольных детей

В Челябинске участники благотворительного забега «Достигая цели!», прошедшего в честь Дня железнодорожника, собрали более трех миллионов рублей. На эти деньги девять тяжелобольных ребят пройдут лечение и реабилитацию, сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Участие в забеге, состоявшемся вечером 1 августа, приняли взрослые и юные любители бега — всего более 600 человек из Челябинска, Златоуста, Оренбурга и Кургана. Они преодолевали дистанции в 5 километров, 1520 метров и 400 метров.

Для участников спортивного мероприятия работали тематические развлекательные площадки. Со сцены для них пели музыкальные коллективы.