Более 3,8 тыс. южноуральцев стали жить лучше благодаря соцконтрактам в 2025 году

Деньги они потратили на ведение личного хозяйства и преодоление трудных ситуаций

Жители Челябинской области с начала 2025 года заключили 3850 социальных контрактов на сумму свыше миллиарда рублей. На полученные деньги они завели личное хозяйство, открыли свое дело и получили поддержку, находясь в трудной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе регионального Минсоца.

Социальный контракт — это мера поддержки для малоимущих людей и семей. Его максимальный размер составляет 380 тысяч рублей. При заключении контракта прописывается план, цель которого помочь человеку или семье выйти на постоянный доход и добиться финансовой независимости. Тот, кто заключает контракт, обязуется выполнять все действия, прописанные в плане.

Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, открыть свое дело, развить личное хозяйство, устроиться на работу или получить поддержку в трудной жизненной ситуации.

Одной из семей, которая в этом году заключила социальный контракт, стала многодетная семья Хаванских из Еткульского района. На полученные деньги они купили четырех англо-нубийских коз и начали вести личное хозяйство. Козы дают вкусное молоко, которое семья продает. А еще Хаванские делают из него сыр и творог.

«Соцконтракт нам оформили очень быстро, в соцзащите со всем помогли. Рада, что мы воспользовались этой мерой поддержки. Сейчас у нас уже семь коз и, глядя на них, мне хочется, чтобы их было еще больше»,— поделилась Любовь Хаванская.

Социальные контракты в Челябинской области заключают с 2014 года, и эта мера поддержки отлично себя зарекомендовала. Подать заявление на его оформление можно на портале «Госуслуги», в МФЦ или управлении соцзащиты по месту жительства.