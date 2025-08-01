Более 3,5 тысячи человек прошли диспансеризацию на фестивале «Большая семья» в Южноуральске

Площадка регионального Минздрава стала самой популярной у местных жителей

Передвижной фестиваль «Челябинская область — большая семья» сегодня, 1 августа, сделал остановку в городе Южноуральске. Среди площадок, на которых жители могли задать интересующие их вопросы представителям власти и ведомств, наибольший спрос вызвал стенд регионального Минздрава. Здесь прошли диспансеризацию более 3,5 тысячи местных жителей, сообщают организаторы мероприятия.

Открыли фестиваль глава Южноуральского городского округа Ярослав Куленко, заместитель министра здравоохранения региона Евгений Ванин и депутат Заксобрания Челябинской области Владимир Перезолов.

Выступивший с приветственным словом Евгений Ванин в приветственном слове выразил слова восхищения... местными гортензиями. Он рассказал, что с радостью приехал в Южноуральск, чтобы еще раз увидеть эти красивые цветы.

«Мне довелось побороться за возможность присутствовать сегодня на фестивале и быть рядом с вами. Год назад я был в вашем прекрасном городе на этом же фестивале и сегодня вновь приехал пообщаться с вами и насладиться красотой гортензий», — добавил чиновник.

Один из руководителей ведомства также сообщил, что на фестивале в Южноуральске более 3,5 тысячи местных жителей посетили палатку здравоохранения и прошли первый этап диспансеризации. Он призвал и других жителей города заботиться о своем здоровье.

Добавим, что в рамках фестиваля работают различные зоны для детей и взрослых, предлагаются консультации по профориентации и вакансиям, а также проходят спортивные конкурсы и состязания. Министерство спорта сообщило о впечатляющих рекордах участников. Так, 19‑летний Иван Попов выполнил прыжок с места в длину аж на 285 сантиметров. Покорил судей 12‑летний Володя Спиридонов. Мальчик совершил 50 отжиманий. Более 100 жителей Южноуральска присоединились к движению ГТО, выполнив нормативы комплекса.

Следующей остановкой передвижного фестиваля «Челябинская область — большая семья» станет Еманжелинск, там он пройдет 3 августа. Готовятся к важному событию также жители Еткуля (5 августа) и Коркино (7 августа).