Более 26 тысяч троичан остались без воды после серии порывов на водоводе в центре города

Под отключения после гидроудара попали 355 многоквартирных домов

12 аварий на сетях водоснабжения, включая магистральные водоводы, произошли сегодня, 15 августа, в Троицке после гидроудара. Под отключения попали 355 многоквартирных домов и 26,5 тыс. жителей города. Власти организовали подвоз, привлекли автоцистерну из Копейска. По данным городской мэрии, часть порывов устранили, вода стала постепенно поступать в дома горожан.

15 августа после ночного скачка электроэнергии произошел гидроудар на сетях и весь центр города Троицка остался без воды. По данным мэрии, под отключения попали 355 многоквартирных домов и 26,5 тысячи человек. Жители так называемой верхней зоны города — пос. Жиркомбинат, Станционного, Гончарка, Пятилетки — находятся с водой за счет имеющихся там резервуаров. Из Копейска приехала машина с бочкой для подвоза.

Подвоз воды организовали в учреждения социальной сферы: больницы, детские сады, приют, центр помощи. Автоволонтеры решили организовать подвоз воды пенсионерам — для тех, кто не может принести емкости из пункта раздачи.

Мэр города Александр Виноградов осмотрел места порывов и поручил устранить их последствия в течение дня 15 августа. Привлечены дополнительные силы к устранению коммунальной аварии.

«Поставлена задача постараться ликвидировать основные аварии до конца дня 15 августа. Также поручил создать комиссию и досконально разобраться в причинах произошедшего в целях недопущения подобных ситуаций в дальнейшем», — уточнил глава города.

На данный момент часть аварий устранена, вода начала подаваться по отдельным направлениям. Работы на аварийных участках продолжаются.