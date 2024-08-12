Более 2500 человек сдали нормы ГТО во время фестиваля «Челябинская область — большая семья»

Площадка востребована среди жителей региона

За три недели проекта «Челябинская область — большая семья» более 2500 человек сдали нормы ГТО. В региональной дирекции спортивных мероприятий подвели промежуточные итоги работы площадки комплекса.



«Мы рады, что площадка комплекса „Готов к труду и обороне“ очень востребована среди жителей Челябинской области. С каждым новым населенным пунктом все больше южноуральцев хотят стать участниками большого и уникального праздника, а также оценить свой уровень физической подготовки», — отметила руководитель дирекции спортивных мероприятий Челябинской области Елена Еремеева.

В среднем площадку ГТО в населенных пунктах посещают порядка 300 человек — приходят семьями и большими компаниями. Большинство из них не только узнают про нормативы, но и пробуют свои силы в выполнении испытаний комплекса.