Голосовать можно с 14 лет на za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги» до 30 апреля. Свои голоса уже отдали 254 346 южноуральцев, что составляет 9% от всех жителей региона старше 14 лет. Также в голосовании помогают волонтеры, которые демонстрируют проекты, вынесенные в их населенном пункте.
За пять лет в Челябинской области благоустроили почти 1700 территорий. Результаты десятков проектов благоустройства представлены в видеоролике, который участвует в федеральном конкурсе. Жители региона могут поддержать его.
Работы по преображению общественных пространств и дворов пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.