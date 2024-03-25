Более 250 тысяч южноуральцев проголосовали за объекты благоустройства

В Челябинской области можно выбрать из 179 общественных пространств

Более 250 тысяч южноуральцев проголосовали за общественные пространства, которые благоустроят в Челябинской области в 2025 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». На голосование вынесено 179 объектов и три дизайн-проекта, сообщает пресс-служба правительства региона.

Голосовать можно с 14 лет на za.gorodsreda.ru через платформу «Госуслуги» до 30 апреля. Свои голоса уже отдали 254 346 южноуральцев, что составляет 9% от всех жителей региона старше 14 лет. Также в голосовании помогают волонтеры, которые демонстрируют проекты, вынесенные в их населенном пункте.

За пять лет в Челябинской области благоустроили почти 1700 территорий. Результаты десятков проектов благоустройства представлены в видеоролике, который участвует в федеральном конкурсе. Жители региона могут поддержать его.

Работы по преображению общественных пространств и дворов пройдут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», который реализуется по инициативе президента России Владимира Путина.