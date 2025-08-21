Более 250 тысяч мальков сазана выпустили в челябинские Шершни

Это поможет очистить водохранилище

Шершневское водохранилище заселили молодью сазана. Более 250 тысяч мальков помогут очистить водоем от биологических процессов, в том числе от заиливания. Всего в Шершни планируют выпустить почти 500 тысяч рыбы, передает корреспондент медиахолдинга «Первый областной».

Зарыбление Шершней — ежегодная практика, и для нее лучше всего подходит сазан. Такой сорт рыбы не только неприхотливый и крупный, но и способен восполнять биоресурсы водоема. В этот раз в воду выпустили более четверти миллиона мальков. Всем — почти три месяца, а вес одной рыбки — всего 40 граммов. В будущем ее масса может достигать пяти килограммов.

«Зарыбление Шершневского водохранилища — это реализация проекта по реабилитации реки Миасс, которую сейчас наблюдают жители города. В рамках проекта предусмотрено зарыбление, чтобы речка была чище и стала природным объектом», — рассказал начальник ОКГУ «Центр экологического мониторинга Челябинской области» Владислав Коробкин.

Молодь вырастили специалисты Чебаркульского рыбозавода. До этого она росла в спецпрудах производства. Всего планируют выпустить около полумиллиона сазанов в воду. Через водосборное сооружение по течению рыба распространится по всей реке Миасс.

Автор: Елизавета Михно