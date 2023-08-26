До конца лета в Челябинске в границах улично-дорожной сети снесут 255 сухостойных деревьев. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, деревья спилят в соответствии с актом обследования.

Сухостой вырубят по следующим адресам:

  • от дома № 56 по Троицкому тракту до путепровода по улице Потребительской 2-й и на противоположной стороне;
  • в районе остановки «Сад Локомотив»;
  • улица Мира, 32, 36, 38, 50;
  • разделительный газон между проездом Свердловского проспекта и улицы Каслинской;
  • улица Героев Танкограда, 80, 108;
  • улица Чоппа, 1А;
  • улица Дубравная, 2;
  • улица Бажова, напротив дома № 74, а также у домов №№ 76 и 80;
  • улица Крылова, 21, 22;
  • улица Белостоцкого, 22;
  • улица Марченко, в районе дома № 18 и на противоположной стороне;
  • улица Косарева, 52, от улицы Новомеханической до проспекта Победы;
  • пересечение проспекта Победы — улицы Новомеханической;
  • улица Российская, 4, 31;
  • улица Свободы, 72, 151;
  • улица Воровского, 1.

Ранее в комитете дорожного хозяйства сообщали, что до конца августа снесут 133 сухостойных дерева.