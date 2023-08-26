Более 250 сухостойных деревьев вырубят в Челябинске до конца лета

Работы по сносу проведут в границах улично-дорожной сети

До конца лета в Челябинске в границах улично-дорожной сети снесут 255 сухостойных деревьев. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, деревья спилят в соответствии с актом обследования.

Сухостой вырубят по следующим адресам:

от дома № 56 по Троицкому тракту до путепровода по улице Потребительской 2-й и на противоположной стороне;

в районе остановки «Сад Локомотив»;

улица Мира, 32, 36, 38, 50;

разделительный газон между проездом Свердловского проспекта и улицы Каслинской;

улица Героев Танкограда, 80, 108;

улица Чоппа, 1А;

улица Дубравная, 2;

улица Бажова, напротив дома № 74, а также у домов №№ 76 и 80;

улица Крылова, 21, 22;

улица Белостоцкого, 22;

улица Марченко, в районе дома № 18 и на противоположной стороне;

улица Косарева, 52, от улицы Новомеханической до проспекта Победы;

пересечение проспекта Победы — улицы Новомеханической;

улица Российская, 4, 31;

улица Свободы, 72, 151;

улица Воровского, 1.

Ранее в комитете дорожного хозяйства сообщали, что до конца августа снесут 133 сухостойных дерева.