До конца лета в Челябинске в границах улично-дорожной сети снесут 255 сухостойных деревьев. Как сообщили в комитете дорожного хозяйства города, деревья спилят в соответствии с актом обследования.
Сухостой вырубят по следующим адресам:
- от дома № 56 по Троицкому тракту до путепровода по улице Потребительской 2-й и на противоположной стороне;
- в районе остановки «Сад Локомотив»;
- улица Мира, 32, 36, 38, 50;
- разделительный газон между проездом Свердловского проспекта и улицы Каслинской;
- улица Героев Танкограда, 80, 108;
- улица Чоппа, 1А;
- улица Дубравная, 2;
- улица Бажова, напротив дома № 74, а также у домов №№ 76 и 80;
- улица Крылова, 21, 22;
- улица Белостоцкого, 22;
- улица Марченко, в районе дома № 18 и на противоположной стороне;
- улица Косарева, 52, от улицы Новомеханической до проспекта Победы;
- пересечение проспекта Победы — улицы Новомеханической;
- улица Российская, 4, 31;
- улица Свободы, 72, 151;
- улица Воровского, 1.
Ранее в комитете дорожного хозяйства сообщали, что до конца августа снесут 133 сухостойных дерева.