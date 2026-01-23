Более 25 тысяч предметов одежды пытались ввезти на Южный Урал под видом автозапчастей

Импортный текстиль изъяли возле госграницы и передали в Росимущество

Более 25 тысяч предметов одежды передали государству челябинские таможенники. Контрафактный текстиль был изъят недалеко от госграницы, передает корреспондент ИА «Первое областное» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Брюки, джинсы, шорты, футболки, нижнее белье и прочие изделия производства Китая, Турции и Узбекистана были выявлены вблизи российско-казахстанского участка границы инспекторами мобильной группы Челябинской таможни во взаимодействии с сотрудниками регионального Погрануправления ФСБ. Перевозчик не смог представить документы, подтверждающие таможенное декларирование на территории ЕАЭС и законность ввоза одежды в Россию», — говорится в сообщении.

Более того, в ходе проверки выяснилось, что одежду задекларировали как автозапчасти.

Товар был признан судом бесхозяйным и обращен в собственность государства — в Росимущество передано 25 673 единицы одежды, их дальнейшая судьба будет определена с учетом требований законодательства и мер по обеспечению безопасности.