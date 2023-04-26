Более 240 тысяч жителей Челябинской области сделали выбор за объекты благоустройства

Голосование продлится больше месяца

Свыше 240 тысяч жителей Челябинской области проголосовали за тот или иной объект для благоустройства в 2024 году менее чем за две недели с начала голосования. В пресс-службе правительства Челябинской области напомнили, что выбрать объекты можно будет до 31 мая.

Голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2024 году по нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» стартовало 15 апреля. Жители Челябинской области могут выбрать скверы, парки, пешеходные зоны и другие общественные пространства, которые благоустроят в следующем году. Всего на голосование вынесено 205 мест отдыха.

Проголосовать можно с помощью волонтеров и через личный кабинет на портале «Госуслуги». Принять участие в онлайн-голосовании могут южноуральцы старше 14 лет, имеющие учетную запись на портале.

Ранее принять участие в голосовании жителей Челябинской области призвал губернатор Алексей Текслер.