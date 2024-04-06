Более 230 человек эвакуировали из-за паводка в Челябинской области

Подтоплены 28 жилых домов и 67 приусадебных участков на юге региона

В Челябинской области продолжается борьба с паводком. По данным на утро 6 апреля в общей сложности эвакуированы 234 человека, адресная помощь оказана 165 южноуральцам. На особом контроле находятся семь населенных пунктов, в ряде районов введен режим ЧС, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

«Режим ЧС введен на территории Варненского, Брединского, Кизильского, Нагайбакского районов, Троицкого городского округа. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском, Карталинском, Троицком, Уйском районах, а также в Миасском городском округе»,— уточнили в правительстве.

На особом контроле находятся 7 населенных пунктов:

село Варна, остаются подтопленными два приусадебных участка, вода ушла из жилых домов;

поселок Бреды, подтоплено 15 жилых домов и приусадебных участков;

поселок Переселенческий, подтоплено 9 жилых домов и приусадебных участков;

поселок Фершампенуаз, подтоплен 1 жилой дом и 17 приусадебных участков;

поселок Михайловка, подтоплено 2 жилых дома и 6 приусадебных участков;

село Уйское, подтоплен 1 жилой дом и 7 приусадебных участков;

поселок Кассель, подтоплено 11 приусадебных участков.

Через региональные и муниципальные дороги отмечаются многочисленные переливы. 11 мест находятся на особом контроле. На ряде дорог введены ограничения, организованы объезды.

«В населенные пункты, оказавшиеся отрезанными паводковыми водами, организованы доставка продуктов и медикаментов, противопожарное прикрытие, обеспечена временная переправа людей»,— добавили в правительстве.

Силы и средства находятся в постоянной готовности для оперативного реагирования.