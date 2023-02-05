Более 228 тысяч работников выбрали электронную трудовую книжку в Челябинской области

Рассказываем, как узнать внесенные в нее сведения о трудовой деятельности

В Челябинской области на сегодняшний день 228,6 тысяч человек выбрали электронные трудовые книжки. В пресс-службе челябинского отделения Социального фонда России напомнили, можно ли перейти с бумажной на электронную книжку и где брать сведения, если у работника электронная трудовая книжка.

Электронные трудовые книжки появились в России в 2020 году. Перейти на них южноуральцы могут добровольно, подав соответствующее заявление по месту работы. При этом с 2021 года тем, кто впервые трудоустроился, заводят исключительно электронные трудовые книжки. По словам заместителя управляющего отделением СФР по Челябинской области Владимира Шаронова, за два года такие книжки получили более 100 тысяч южноуральцев, которые впервые устроились на работу.

Все обладатели электронной книжки могут получить из нее сведения в личном кабинете на официальном сайте Социального форда России или на портале «Госуслуги». Документ формируется в режиме реального времени в pdf-формате.

«Выписка из электронной трудовой книжки содержит два раздела. В первом указаны сведения о работнике за периоды трудовой деятельности с 1 января 2020 года: должность, профессия, специальность, дата и основание приема на работу, перевода и увольнения, совместительство и др. Во втором — информация об организациях, в которых осуществлялась трудовая деятельность за периоды трудовой деятельности до 1 января 2020 года»,— уточнили в ведомстве.