Более 21 тысячи кубометров снега вывезли в Челябинске ночью 15 января

От осадков очищают дороги, тротуары и остановки

Минувшей ночью в Челябинске в уборке снега было задействовано 278 спецмашин и 202 рабочих. Подрядчик не только вывез на полигон огромное количество снега с ряда улиц, но и очищал от осадков проезжую часть и тротуары. Днем на уборку вышли почти 300 единиц техники и 562 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Днем продолжается очистка дорожного покрытия, тротуаров, прилотковой части, остановок общественного транспорта. При необходимости для обеспечения безопасности дорожного движения будет выполняться обработка противогололедными материалами опасных участков, спусков, подъемов, мостовых сооружений и перекрестков», — предупредили в мэрии.

По данным администрации, снег вывезли с улиц Карла Маркса, Энгельса, Молодогвардейцев, Свердловского проспекта. На улицах Российской, Красноармейской, Куйбышева и на автодороге Меридиан было выполнено грейдирование.