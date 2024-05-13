Более 2000 детей бесплатно отдохнули в лагерях и санаториях Челябинской области

На эти цели областной бюджет выделил 250 млн рублей

Весной в Челябинской области стартовала детская оздоровительная кампания. За это время более 2000 детей уже смогли бесплатно отдохнуть в загородных лагерях и санаториях, сообщает пресс-служба Министерства социальных отношений региона.

Всего на 2024 год приобретено 7 527 путевок, в том числе 4 287 путевок — в санаторно-оздоровительные лагеря и 3 240 путевок — в лагеря отдыха. На эти цели из областного бюджета выделено свыше 250 миллионов рублей.

«Путевки распределены в полном объеме для каждого муниципального образования области с учетом численности детей школьного возраста от 7 до 18 лет. На сегодняшний день отдохнули 2 245 детей, из которых в загородных лагерях побывало 996 ребят, в санаториях — 1 249. А c 20 мая уже начнутся летние заезды для маленьких южноуральцев», — рассказала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Напомним, с 2023 года у многодетных семей появилась возможность оплатить часть расходов на отдых детей средствами областного материнского капитала. Кроме того, родители детей-инвалидов могут потратить на приобретение путевок средства сертификата, который можно получать ежегодно. Размер сертификата составляет 104 тысячи рублей.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что детские лагеря Челябинской области открыли продажу путевок на лето, а также рассказывало, во сколько родителям обойдется летнее оздоровление ребенка.