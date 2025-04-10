Более 200 тысяч рублей собрали для бойцов на 22‑м телемарафоне ОТВ и Народного фронта

На эти средства закупят оборудование для военных

На телеканале ОТВ прошел 22-й телемарафон «Всё для Победы!». Южноуральцы перевели на нужды бойцов 222 тысячи рублей, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Очередной телемарафон был приурочен к 80-летию взятия штурмом Кенигсберга — немецкого города-крепости, который ныне носит имя Калининград. На собранные средства волонтеры закупят необходимые вещи и оборудование для военнослужащих, находящихся на СВО.

Напомним, за время проведения телемарафонов зрители телеканала ОТВ собрали почти 30 млн рублей.