Более 200 территорий Челябинской области претендуют на благоустройство в 2026 году

Голосование уже стартовало

В России стартовало голосование за объекты, которые благоустроят в 2026 году в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». От Челябинской области вынесено 209 объектов. Это парки, скверы, набережные, дворовые территории, спортивные и игровые площадки и многое другое. Среди них есть и работа студента ЮУрГУ Валентина Силантьева — будущий архитектор разработал проект благоустройства площади имени В. И. Ленина в Коркино, сообщили в пресс-службе АНО «Региональный центр компетенций по вопросам городской среды».

Валентин Силантьев с проектом благоустройства площади стал одним из шести победителей Национального студенческого конкурса «Благоустрой!», который проводится Минстроем РФ в поддержку нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Проект оказался настолько красивым и удобным, что министерство ЖКХ Челябинской области включило его в перечень объектов.

«Центральной площади им. В. И. Ленина необходимы качественное освещение, реставрация декоративных элементов и наполнение малыми архитектурными формами: скамейками, дорожками, навесами. Также нужно обеспечить доступность территории для маломобильных граждан», — отметил автор проекта.

Голосование за объекты благоустройства уже стартовало и продлится до 12 июня. Жители каждого муниципалитета могут выбрать лишь один объект из представленных. Благоустроят ту территорию, которая наберет наибольшее количество голосов. Проголосовать можно на портале «Госуслуги», в мобильном приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров.

Всего с 2020 года в Челябинской области благоустроили свыше 1400 территорий. В этом году обновят 139 общественных зон и 9 дворов — их выбрали южноуральцы в прошлом году. Всего в России за это время преобразилось более 72,5 тысячи парков, скверов, прогулочных зон и дворов.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни» реализуется по решению президента Владимира Путина.