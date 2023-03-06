Более 200 студентов из Челябинской области начали обучаться на курсах проводников. Через три месяца они получат сертификаты и смогут летом работать на железной дороге. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба Молодежного ресурсного центра Челябинской области.

«Подготовка проводников включает лекции и практические занятия, на которых студенты изучают правила перевозки пассажиров и грамотного ведения профессиональной документации, а также знакомятся с техническим устройством поезда в целом», — рассказывают в пресс-службе.

В прошлом году такие курсы закончили 70 студотрядовцев из Челябинской области. В 2023 году для них провели сокращенный курс повышения квалификации: проводники повторили уже изученный материал и узнали, какие нововведения за год ввели на железной дороге.

В первые рейсы студенты-проводники отправятся уже в мае. Они будут работать на поездах, которые ходят в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу и Новороссийск.