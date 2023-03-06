Более 200 студентов из Челябинской области освоят профессию проводника

Летом они заменят на железной дороге сотрудников РЖД

Более 200 студентов из Челябинской области начали обучаться на курсах проводников. Через три месяца они получат сертификаты и смогут летом работать на железной дороге. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщает пресс-служба Молодежного ресурсного центра Челябинской области.

«Подготовка проводников включает лекции и практические занятия, на которых студенты изучают правила перевозки пассажиров и грамотного ведения профессиональной документации, а также знакомятся с техническим устройством поезда в целом»,

— рассказывают в пресс-службе.

В прошлом году такие курсы закончили 70 студотрядовцев из Челябинской области. В 2023 году для них провели сокращенный курс повышения квалификации: проводники повторили уже изученный материал и узнали, какие нововведения за год ввели на железной дороге.

В первые рейсы студенты-проводники отправятся уже в мае. Они будут работать на поездах, которые ходят в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу и Новороссийск.