«Подготовка проводников включает лекции и практические занятия, на которых студенты изучают правила перевозки пассажиров и грамотного ведения профессиональной документации, а также знакомятся с техническим устройством поезда в целом», — рассказывают в пресс-службе.
В прошлом году такие курсы закончили 70 студотрядовцев из Челябинской области. В 2023 году для них провели сокращенный курс повышения квалификации: проводники повторили уже изученный материал и узнали, какие нововведения за год ввели на железной дороге.
В первые рейсы студенты-проводники отправятся уже в мае. Они будут работать на поездах, которые ходят в Москву, Санкт-Петербург, Адлер, Анапу и Новороссийск.