Более 200 спецмашин вышли на уборку снега в Челябинске ночью 26 декабря

В уборке задействованы также 197 рабочих

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С ночи 26 декабря в Челябинске продолжается снегопад. На уборку осадков в городе вывели более 200 единиц техники и почти 200 рабочих, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

«Сильный снегопад обрушился на Челябинск минувшей ночью. В ночную смену на расчистке дорог и тротуаров было задействовано 213 единиц техники и 197 рабочих»,— уточнили в мэрии.

О том, сколько техники будет задействовано в уборке снега днем, сообщат чуть позже.

В администрации Челябинска призвали горожан отнестись с пониманием к ситуации, поскольку такое количество снега одномоментно не убрать. Основные магистрали города в проезжем состоянии.

Напомним, утром в городе на дорогах образовались 10-балльные пробки. Причиной заторов стали ДТП и гололед, о котором накануне предупреждали синоптики.