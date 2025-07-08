Более 200 пар поженятся в Челябинской области в День семьи, любви и верности

Молодожены свяжут себя узами брака в ЗАГСах и на других площадках

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Челябинской области заключат брак 213 пар, сообщили журналисту ИА «Первое областное» в пресс-службе регионального Государственного комитета по делам ЗАГС. Церемонии проведут как в ЗАГСах, так и на дополнительных площадках.

Всего в период с 4 по 12 июля — дни, когда проходят посвященные празднику торжественные мероприятия, — будет заключено 1178 браков.

«Больше всего заявлений принято в отделах ЗАГС Челябинска, Копейска, Магнитогорска и Златоуста»,— уточнили в комитете.

Брак южноуральцы регистрируют не только в ЗАГСах, но и на других площадках. Выездные церемонии проходят у рек, озер, в парках. В минувшую пятницу одна из пар заключила брак в Центральной библиотеке имени Пушкина.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что праздник олицетворяет такие непреходящие ценности, как супружеская преданность, забота о детях и старшем поколении. А мы напомнили, почему покровителями брака считают Петра и Февронию.