Более 200 нетрезвых водителей поймали на Южном Урале за неделю

Из них 40 человек были уличены в пьянстве за рулем повторно

За неделю с 8 по 14 апреля в Челябинской области 229 водителей задержаны за пьяное вождение. Госавтоинспекция поделилась неутешительной статистикой.

«К административной ответственности привлечено 189 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования. Их наказанием станет лишение прав на 1,5—2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в ГИБДД.

При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 40 водителей — их ждет уголовная ответственность, санкция статьи 264 УК РФ предусматривает до 3 лет лишения свободы

