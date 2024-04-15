За неделю с 8 по 14 апреля в Челябинской области 229 водителей задержаны за пьяное вождение. Госавтоинспекция поделилась неутешительной статистикой.
«К административной ответственности привлечено 189 водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также за отказ от прохождения медосвидетельствования. Их наказанием станет лишение прав на 1,5—2 года и штраф в размере 30 тысяч рублей», — рассказали в ГИБДД.
При повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения выявлено 40 водителей — их ждет уголовная ответственность, санкция статьи 264 УК РФ предусматривает до 3 лет лишения свободы