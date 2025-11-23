Более 200 нарушений выявили при проверке автобусов в Челябинске за 4 дня

В их числе — нарушения правил остановки и отсутствие ОСАГО

В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции выявили более 200 нарушений в ходе профилактической акции «Автобус», которая проходила с 18 по 21 ноября. В результате должностные лица привлекли к административной ответственности, сообщили в городской ГАИ.

В числе основных нарушений — управление автобусом с неисправностями, в том числе тормозной системы; нарушение правил маневрирования, остановки и стоянки; управление транспортом, не прошедшим техосмотр; оставление места ДТП; отсутствие полиса ОСАГО.

«В результате в отношении должностных лиц составлено 16 материалов»,— уточнили в ведомстве.

Цель акции — устранение причин и условий, которые способствуют ДТП с участием пассажирского транспорта.