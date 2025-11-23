В Челябинске сотрудники Госавтоинспекции выявили более 200 нарушений в ходе профилактической акции «Автобус», которая проходила с 18 по 21 ноября. В результате должностные лица привлекли к административной ответственности, сообщили в городской ГАИ.
В числе основных нарушений — управление автобусом с неисправностями, в том числе тормозной системы; нарушение правил маневрирования, остановки и стоянки; управление транспортом, не прошедшим техосмотр; оставление места ДТП; отсутствие полиса ОСАГО.
«В результате в отношении должностных лиц составлено 16 материалов»,— уточнили в ведомстве.
Цель акции — устранение причин и условий, которые способствуют ДТП с участием пассажирского транспорта.