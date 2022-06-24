Более 200 мест отдыха ждут туристов на Южном Урале этим летом

Эксперты подсчитали, во сколько обойдется пребывание на южноуральских базах и в санаториях

В Челябинской области в гостевых домах, на базах отдыха и в загородных отелях действует летний сезон. Эксперты региональной контрольно-счетной палаты изучили диапазон цен на пребывание в этих местах. Например, на 134 южноуральских базах отдыха с разными видами размещения проживание в сутки стоит от 200 рублей до 59 500.

Итак, всего в Челябинской области более 200 мест отдыха предлагают жителям Южного Урала и гостям свои услуги.

Так, больше всего — 134 — оказалось баз отдыха. Они расположены в 26 сельских районах и городских округах. И размещение здесь самое разнообразное, как и цены. Например, в Каслинском районе база отдыха «Большая медведица» на берегу озера Малые Аллаки предлагает размещение в кемпинге за 200 рублей в сутки. А коттедж здесь можно снять уже за 12 тысяч рублей. Максимальную стоимость пребывания на базах отдыха предлагают в Аргаяшском районе на берегу озера Акакуль в «Лесном поместье». Здесь коттедж с баней, сауной, бильярдом будет стоить до 59 500 рублей в сутки.

В 17 загородных отелях в восьми округах и районах цены за размещение в сутки варьируются от 800 рублей до 47 100 рублей. Самым дорогим оказался отель «Крутики» на озере Тургояк. В гостиницах и гостевых домах разрыв цен не такой существенный. Хотя тоже разнообразный. Из 48 гостиниц в 18 округах самые дешевые номера стоят от 500 рублей в сутки. Два спортивно-оздоровительных комплекса открыты в Еткульском районе, один — в Миассе. Самый дорогой — «Баден-Баден» с максимальной стоимостью проживания до 37 100 рублей в сутки.

Санатории области предлагают сутки от 1540 до 13 800 рублей.



А в информагентстве «Первое областное» сделали обзор новых площадок для глэмпинга, рассказали, как провести гастрономические выходные в Миассе и сельский уик-энд в «Семейном подворье» под Челябинском.

Напомним, губернатор Алексей Текслер на полях ПМЭФ-2022 подписал соглашение о развитии масштабного туристического проекта «Большой Урал» совместно с Федеральным агентством по туризму и соседними регионами.