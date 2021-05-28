Более 200 котельным Челябинской области грозят отключения электроэнергии

Но южноуральцы не останутся без горячей воды

ООО «Уралэнергосбыт» направило уведомление об отключении ряда теплоснабжающих организаций области. Они задолжали предприятию 188,8 миллиона рублей.

На крайнюю меру поставщик электроэнергии пошел по окончании отопительного сезона и только по тем компаниям, которые не обеспечивают горячей водой население.

«В общей сложности на конец мая просроченную задолженность за электроэнергию имеют более 200 теплоснабжающих организаций Южного Урала. Уведомления об ограничении уже направлены», — прокомментировали в компании.

На сегодняшний день отключение энергии грозит МУП «Кидышевская котельная» с долгом 1,6 млн руб., МУП МГО «Городское хозяйство» с задолженностью почти 740 тыс. руб., ООО «ТеплоЭнергоРесурс» и ООО «Тепловые сети» с долгом 1,5 млн руб. каждый, МУП «Теплоэнерго» с долгом 4,4 млн руб., МУП «Теплосервис» — 4,8 млн руб. и ООО «КундравыКом» с долгом 5,9 млн. руб. Всего в списке на отключение более двухсот котельных.

Теплоснабжающие предприятия должны сами произвести отключения. Возобновится подача электроэнергии при полном погашении задолженности. Если этого не произойдет в течение летних месяцев, должники-коммунальщики могут просто сорвать начало отопительного сезона у себя на территории.

В компании «Уралэнергосбыт» отмечают, что сейчас можно говорить об энергетическом кризисе в регионе.

«Буквально единицы компаний из этого сектора не имеют задолженности за электроэнергию. Совокупный долг предприятий жилищно-коммунального комплекса перед поставщиком электроэнергии уже превышает 1 миллиард рублей и продолжает расти», — прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

Несмотря на то что речь идет о безопасности и комфорте жителей, в компании отметили, что привлечь внимание властей на местах к этой проблеме не удается. Чтобы не допустить энергетического коллапса, поставщику энергии приходится решать эту проблему в одиночку, прибегая к крайним мерам, предусмотренным законодательством.