Более 200 иностранцев проверили полицейские в аэропорту Челябинска

Такая проверка прошла впервые

Сотрудники управления по вопросам миграции совместно с другими ведомствами впервые провели рейд по проверке нарушений миграционного законодательства в челябинском аэропорту имени Курчатова.



В ходе мероприятия проверено более 200 человек, прибывших международным рейсом, а также лиц, встречавших их в аэропорту.

Трое граждан привлечены к административной ответственности.

Также сообщается, что представители военного комиссариата и следственного отдела СК России выдали повестки для явки в военный комиссариат 10 лицам, приобретшим гражданство РФ.

Отметим, что с начала года на воинский учет поставлены свыше полутора тысяч уроженцев других государств.