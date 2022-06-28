Более 200 домов в Металлургическом районе Челябинска останутся без горячей воды еще на 10 дней

Публикуем список адресов

В Северной зоне Металлургического района Челябинска срок опрессовки продлили до 8 июля в связи с тем, что на некоторых участках сетей были обнаружены повреждения, которые предстоит устранить. В пресс-службе мэрии рассказали, по каким адресам не будет горячей воды еще на протяжении десяти дней.

«Горячее водоснабжение будет отсутствовать до 8 июля в 166 жилых домах и 57 учреждениях социальной сферы района, в том числе двух интернатах, 10 лечебных учреждениях, 14 учебных учреждениях и 31 детском саду»,— уточнили в администрации Челябинска.

Вместо 14 дней опрессовка будет продолжаться более трех недель по следующим адресам:

ул. 60 лет Октября, 18А, 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 38, 38А, 38Б, 40, 42, 44, 48, 50, 52, 56;

ул. Бородинская, 14;

ул. Байкальская, 26, 35, 42, 46, 48;

ул. Балканская, 1;

ул. Б. Хмельницкого, 10, 14, 22, 23, 26, 28, 30, 30А, 34, 36, 38, 42;

ул. Вахтангова, 2, 3, 7;

ул. Гастелло, 4, 8;

ул. Дегтярева, 4А, 5, 8, 27, 32, 39, 50, 56Б, 68А, 72;

ул. Дружбы, 3, 4, 4А, 5, 6, 8, 21, 23, 27;

ул. Жукова, 1, 1А, 3, 25, 33, 37, 37А, 38, 40;

ул. Коркинская, 3, 5;

ул. Краснооктябрьская, 16, 20, 20А, 26;

ул. Липецкая, 3, 26, 29;

ул. Мира, 1, 4, 5, 7А, 7Б, 8, 9, 10, 11, 15, 19, 23, 25, 25А, 27, 33, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 102, 100А;

ул. Обухова, 8;

ул. Первого Спутника, 1, 31;

ул. Приборостроителей, 1, 1А, 3А, 8, 8А, 16А, 22;

ул. Румянцева, 1, 2, 2А, 2Б, 2В, 3, 4, 5, 28, 28Б, 33;

ул. Социалистическая, 2, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 36А, 44, 48, 50, 56, 64;

ул. Сталеваров, 1, 1А, 3, 3А, 3Б, 36А, 37, 56, 58, 60, 66;

ул. Сурикова, 1;

ул. Трудовая, 18;

ул. Шоссе Металлургов, 37А, 39Б, 78А, 80А, 84;

ул. Электростальская, 1, 2 , 15, 17, 23, 39, 47.

Напомним, второй этап гидравлических испытаний должен был завершиться 28 июня. Однако тепловые сети, относящиеся к котельной ООО «Мечел-Энерго», не прошли испытания на прочность из-за выявленных технологических нарушений, поэтому срок проведения опрессовки продлили.