Более 20 тысяч студентов придут в «Профессионалитет» на Южном Урале

В регионе бизнес тесно взаимодействует с образованием

В новом учебном году 17 образовательно-производственных центров проекта «Профессионалитет» примут почти 20 тысяч студентов. Об этом губернатор Челябинской области Алексей Текслер сообщил на областном педсовете 27 августа, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Руководители предприятий искренне заинтересованы в том, чтобы к ним приходили хорошо подготовленные специалисты, знакомые со спецификой работы и обладающие духом корпоративной ответственности. Мы активно стимулируем это взаимодействие», — отметил глава региона.

В Челябинской области сейчас больше образовательно-производственных центров, чем в любом другом регионе России. В 2026 году их откроется еще пять.

Для подготовки нового поколения инженеров и технологического суверенитета региона необходим прочный альянс между вузами и производством. Создание новых факультетов в сотрудничестве с бизнесом будет способствовать подготовке востребованных инженерных кадров и повышению конкурентоспособности Челябинской области на рынке высоких технологий.

Также Алексей Текслер отметил системную работу по поддержке молодых ученых и студентов — продолжается работа с Российским научным фондом, а для решения демографических вопросов среди учащейся молодежи запускается программа материнского студенческого капитала.

Ранее писали, что в регионе усилят воспитательную и патриотическую задачу образования, об этом сообщили на областном педсовете.