«Сегодня в списке должников по алиментам числятся более 20 тысяч человек. В 2022 году судебные приставы региона взыскали в пользу детей около 2,3 млрд рублей, а за четыре месяца этого года — 692 млн рублей», — говорят в ведомстве.
Акция стартует 22 мая и продлится до 1 июня года.
Судебные приставы напоминают, что уклонение от уплаты алиментов грозит ограничительными мерами личного и имущественного характера, административной и уголовной ответственностью.
Почти 180 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Челябинской области. И больше 11 тысяч подростков заработают свои первые деньги.
Между тем в детские лагеря Челябинской области вернут родительский день. Роспотребнадзор смягчил правила работы оздоровительных организаций за городом.