Должники по алиментам на Южном Урале задолжали детям несколько миллиардов рублей. Чтобы повысить эффективность взыскания этих денег, приставы проводят традиционную акцию «Судебные приставы — детям», сообщает пресс-служба ГУФССП по Челябинской области.

«Сегодня в списке должников по алиментам числятся более 20 тысяч человек. В 2022 году судебные приставы региона взыскали в пользу детей около 2,3 млрд рублей, а за четыре месяца этого года — 692 млн рублей», — говорят в ведомстве.

В рамках акции пройдут рейды по должникам и тематические приемы граждан, где взыскатели смогут получить консультацию, атакже помощь по составлению заявления для обращению в суд, если должник безвестно отсутствует.

Акция стартует 22 мая и продлится до 1 июня года.

Судебные приставы напоминают, что уклонение от уплаты алиментов грозит ограничительными мерами личного и имущественного характера, административной и уголовной ответственностью.

Почти 180 тысяч детей отдохнут летом в лагерях Челябинской области. И больше 11 тысяч подростков заработают свои первые деньги.

Между тем в детские лагеря Челябинской области вернут родительский день. Роспотребнадзор смягчил правила работы оздоровительных организаций за городом.