Более 20 тысяч должников по алиментам живут в Челябинской области

В прошлом году судебные приставы взыскали с них 2,3 млрд рублей

Должники по алиментам на Южном Урале задолжали детям несколько миллиардов рублей. Чтобы повысить эффективность взыскания этих денег, приставы проводят традиционную акцию «Судебные приставы — детям», сообщает пресс-служба ГУФССП по Челябинской области.

«Сегодня в списке должников по алиментам числятся более 20 тысяч человек. В 2022 году судебные приставы региона взыскали в пользу детей около 2,3 млрд рублей, а за четыре месяца этого года — 692 млн рублей», — говорят в ведомстве.



В рамках акции пройдут рейды по должникам и тематические приемы граждан, где взыскатели смогут получить консультацию, атакже помощь по составлению заявления для обращению в суд, если должник безвестно отсутствует.

Акция стартует 22 мая и продлится до 1 июня года.