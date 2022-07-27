Более 20 остановок восстановят на Бродокалмакском тракте Челябинска к осени

Работы завершат до 1 сентября

В Челябинске восстановят и заменят остановки общественного транспорта на Бродокалмакском тракте. В настоящее время рабочие очищают, ремонтируют и красят павильоны. Об этом в среду, 27 июля, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства города.

«Остановки, которые непригодны для эксплуатации, заменят на новые. Всего будет восстановлено 24 остановки», — говорится в сообщении.

Работы проводятся в рамках контракта, заключенного МБУ «Геоцентр». Их планируют завершить до 1 сентября 2022 года.

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