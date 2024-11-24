Более 20 многоэтажек останутся без воды на северо-западе Челябинска 24 ноября

Для жителей организуют подвоз

Сегодня, 24 ноября, на северо-западе Челябинска более 20 многоэтажных домов останутся без воды из-за повреждения на сетях. В мэрии обещают завершить все работы к 13 часам. Рассказываем, где не будет воды.

«В связи с устранением повреждения на вводе в дом 7А по улице Академика Сахарова и заменой задвижки с 10 часов будет отключено водоснабжение. Ориентировочный срок завершения работ — 13 часов 24 ноября»,— уточнили в администрации города.

Несколько часов воды не будет по следующим адресам:

улица Академика Сахарова, 1, 3, 3А, 5, 5А, 7, 7А, 9, 9А, 11, 13;

улица Университетская набережная, 94, 153, 153а, 155, 155а, 159;

улица Архитектора Александрова, 2, 4, 8, 10;

поселок Благодатово.

С 10 часов водомат на Академика Сахарова, 20 будет работать в бесплатном режиме. Подвозить воду будут во двор дома № 11 по Академика Сахарова с 11 часов.