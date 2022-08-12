Более 2 тысяч тонн запрещенных товаров выявили за полгода челябинские таможенники

Рассказываем, что везут в регион, а что пытаются вывезти

В Челябинской области за первое полугодие 2022 года таможенники проверили более 6,5 тысячи авто и выявили свыше двух тысяч тонн запрещенных товаров. Из страны не дали вывезти сотни тонн сахара, зерна и промышленного оборудования, а также не пустили тысячи единиц контрафактной продукции. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе Челябинской таможни.

Контролируют перемещение товаров мобильные группы таможни.

«Не позволили вывезти из страны 800 тонн запрещенных и ограниченных к вывозу товаров, а именно сахар, зерно и промышленное оборудование. А на внутренний рынок не пустили 11 тысяч единиц контрафактной и 40 тысяч немаркированной продукции», — прокомментировал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Напомним, с начала 2022 года в челябинском аэропорту таможенники проконтролировали 398 самолетов. Они досмотрели более 670 тонн багажа. Выявлено 270 правонарушений.