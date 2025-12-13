Более 2,5 тысячи ЭКО выполнят в Челябинской области в 2025 году по ОМС

Это на 20% больше, чем в 2024-м

В Челябинской области растет доступность процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС. В 2025 году будет выполнено более 2,5 тысячи циклов, что на 20% больше, чем в 2024-м. В 2026-м количество процедур вновь увеличат, а также повысят их эффективность, сообщили в пресс-службе ТФОМС по Челябинской области.

«Благодаря увеличению финансирования за счет средств обязательного медицинского страхования время ожидания ЭКО сокращается, доступность процедуры повышается. В следующем году объемы медицинской помощи с применением вспомогательных репродуктивных технологий увеличатся еще на 15%»,— уточнили в ведомстве.

Эффективность процедуры также увеличивается с каждым годом. Например, с 2026-го ЭКО будет включать исследование эмбриона на моногенные заболевания и структурные хромосомные перестройки. Это повысит шансы на рождение здоровых детей.

Напомним, ЭКО считается эффективным методом лечения бесплодия и входит в перечень мероприятий федерального проекта «Охрана материнства и детства», который реализуется в рамках национального проекта «Семья». Все процедуры для пациентов бесплатны.