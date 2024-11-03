Более 2,5 тысячи детей родилось в Челябинской области в октябре-2024

Мальчиков больше

В октябре 2024 года в Челябинской области узами брака связали себя 1719 пар, а родилось во втором осеннем месяце 2564 ребенка. Мальчиков чуть больше — 1290. Об этом рассказали в областном ЗАГСе.

Больше всего свадеб молодожены сыграли 5 октября — 129. Меньше всего 24-го — 114. Популярны также были даты 12 октября, 19-е и 26-е.

Что касается новорожденных, то мальчиков родилось 1290, девочек — 1274. Самыми популярными мужскими именами стали Михаил, Артем и Тимофей, женскими — София, Анна и Виктория.

Напомним, всего в Челябинской области с января по сентябрь зарегистрировали почти 17,4 тысячи браков. За этот период родилось свыше 22 тысяч детей.