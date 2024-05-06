Более 2,5 млрд рублей задолжали челябинцы за отопление и горячую воду

Еще более миллиарда рублей не заплатили предприятия

В Челябинске подготовка к замене и ремонту теплосетей в самом разгаре. Однако в компании «УСТЭК» отмечают, что потребители задолжали за тепло и горячую воду огромные суммы, а ведь именно на эти деньги осуществляется ремонт и замена сетей, сообщили в пресс-службе компании.

«Согласно данным на апрель, задолженность юридических лиц составила 1,3 миллиарда рублей, физических лиц — 2,630 миллиарда рублей. Отметим, что от своевременной оплаты услуг каждым жителем Челябинска, каждым предприятием и организацией напрямую зависит, насколько своевременно и качественно будет выполнена подготовка тепловых сетей к новому отопительному периоду», — сообщили в компании.

Оплатить предоставляемые услуги жители Челябинска могут онлайн, не выходя из дома, что существенно экономит время.

Планы по ремонту и замене сетей в этом году масштабные. Например, работы пройдут на улице Гагарина, где трубы не меняли уже почти 40 лет. Более километра сетей заменят на улице Горького. Более подробно о подготовке к новому отопительному сезону расскажем в отдельном материале.